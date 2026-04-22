LaLiga Fútbol Internacional -  22 de abril de 2026 - 16:49

FC Barcelona se lleva una victoria "agridulce" por Lamine Yamal

El FC Barcelona llegó a 82 puntos en LaLiga gracias a un solitario gol de Lamine Yamal que salió lesionado.

FC Barcelona se lleva una victoria agridulce por Lamine Yamal

FC Barcelona se lleva una victoria "agridulce" por Lamine Yamal

FOTO / EFE

El FC Barcelona se llevó una ajustada victoria de 1-0 ante el Celta de Vigo en la jornada 33 de LaLiga, encuentro que se disputó en el Estadio Spotify Camp Nou gracias a un tanto de Lamine Yamal.

El lateral del Barcelona Joao Cancelo fue sustituido por lesión en el minuto 23, mientras que Lamine Yamal, luego de anotar a los 40 minutos, fue sustituido por problemas en su pierna izquierda.

Pocos minutos después de haber marcado, el partido se detuvo luego de un incidente en las gradas, por lo que la primera parte se prolongó más de lo normal.

FC Barcelona buscará mantener la racha

Con esta victoria, llegan a 82 puntos y se mantienen a 9 puntos del Real Madrid en la lucha por el campeonato.

El próximo partido será el sábado 25 de abril cuando visiten al Getafe a las 9:15 A.M.

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