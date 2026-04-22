Béisbol Mayor 2026: Conoce el calendario de la Serie Final entre Bocas Del Toro vs Chiriquí

Repasa el calendario oficial al completo de la Serie Final del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 donde Bocas del Toro se enfrentará a la novena de Chiriquí.
- Chiriquí vs Bocas del Toro en el estadio Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
Viernes 24 de abril 2026
- Chiriquí vs Bocas del Toro en el estadio Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
Domingo 26 de abril 226
- Bocas del Toro vs Chiriquí en el estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
Lunes 27 de abril 2026
- Bocas del Toro vs Chiriquí en el estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
Miércoles 29 de abril 2026
- Chiriquí vs Bocas del Toro en el estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
Jueves 30 de abril 2026
- Bocas del Toro vs Chiriquí en el estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
Viernes 1 de mayo 2026
- Chiriquí vs Bocas del Toro en el estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.