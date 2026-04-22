MLB MLB -  22 de abril de 2026 - 22:07

MLB: Edmundo Sosa se destacó a la ofensiva para buscar ganarse su puesto diario

Repasa la actuación de los cinco peloteros panameños que tuvieron acción este miércoles 22 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Edmundo Sosa

Edmundo Sosa

FOTO / PHILLIES

Repasa la actuación de los cinco peloteros panameños que tuvieron acción este miércoles 22 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Acción de los panameños en la MLB

José Caballero

Los Yankees de New York superaron 4-0 a los Medias Rojas de Boston con "Chema" bateando de 3-1 jugando en el campo corto.

Este año batea para .238 con 1 HR, 8 remolcadas, 9 bases robadas y .607 de OPS.

Iván Herrera

Los Cardenales de San Luis cayeron 4-1 ante los Marlins de Miami. Jugando como designado se fue de 4-1 con 1 HR, 1 remolcada y 1 anotada.

Esta temporada batea para .230 con 3 cuadrangulares, 12 impulsadas y .766 de OPS.

Leo Jiménez

En ese mismo partido el "Joy" no tuvo turnos oficiales, recibió una base por bolas, anotó una carrera y fue golpeado. A la defensa defendió la segunda base.

Hasta el momento batea para .273 y .702 de OPS en 7 partidos.

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue de 2-2 con un doble, una producida, jugó la segunda base en la derrota de los Phillies de Philadelphia 7-2 ante los Cubs de Chicago.

Esta campaña batea para .265 con 1 HR, 6 remolcadas y .747 de OPS.

Miguel Amaya

En este mismo partido el "Kangri" se fue en blanco en cuatro turnos, anotó una carrera, jugando como receptor donde además ganó cuatro retos con el sistema ABS.

Batea para .220 con 1 HR, 4 impulsadas y .650 de OPS.

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