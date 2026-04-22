Panameño José Núñez listo para una oportunidad que podría cambiar su vida

El púgil panameño José Núñez enfrentará este viernes 24 de abril al cubano medallista olímpico Erislandy Álvarez en pleito de peso superligero en velada que será parte de la convención de la AMB en la ciudad de Santiago de Chile.

Núñez, que mantiene récord invicto en 19 triunfos disputará importante compromiso, en donde estará en juego el título Continental Américas de las 140 libras.

Una oportunidad de oro para José Núñez

Después de un recorrido con lagrimas, sudor y sangre, el apodado como "El Magnifico" buscará superar este reto, una oportunidad que el mismo cree que podría cambiar su vida.

"Hasta que se me eriza el cuerpo, ganar sería una alegría muy grande, algo que cambie mi vida, cambia mi mentalidad, porque tengo hambre de triunfo, quiero triunfar en la vida, quiero salir adelante y este es un reto más y yo lo voy a superar con la ayuda de Dios, ese día voy a ganar y Dios primero traigo ese campeonato para Panamá", mencionó el oriundo de Curundú para las cámaras de RPC.

El talentoso zurdo también destacó la importancia de compartir con ex campeones del mundo y destacados panameños en el Gimnasio Rockero Alcázar, como Jezreel "El Invisible" Corrales, Brayan "La Roca" de Gracia y los de la nueva generación como Jonathan Miniel, Orlando Martínez y Ángel Bethancourt, este ultimo que el próximo mes disputará titulo Latino de la OMB del peso mosca.

Una gran preparación para "Josesito"

"He estado preparándome fuertemente con el profesor Harry y con Vicente el loco Mosquera, el ex campeón del mundo, haciendo las cosas bien desde noviembre, la pelea era en febrero, pero se aplazó la fecha, así se dio, ahora se dará el 24 de abril, estamos muy bien preparados para que ese día todo salga bien y traer ese título para Panamá y darle alegría nuevamente al pueblo panameño", añadió el invicto panameño de 27 años de edad.

"Le pido al pueblo panameño que esté pendiente de mi pelea, voy a salir a darlo todo, no me voy a quedar con nada, voy a salir a guerrear desde el primer asalto, inteligentemente, para salir con el triunfo y dárselo al publico panameño y a esa gente que siempre me apoya", finalizó José Núñez.

La velada con Núñez y Álvarez como plato fuerte podrás sintonizarla este viernes 24 de abril a través de la señal de COS con Ring Side desde las 7:00 P.M.