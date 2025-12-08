Rodrygo habla previo al Real Madrid vs Manchester City

El Manchester City es el equipo al que más se ha enfrentado Rodrygo Goes en la Champions League. Autor de cuatro goles en nueve duelos, para el recuerdo imborrable de los aficionados del Real Madrid su doblete que provocó una remontada en segundos en semifinales en el Santiago Bernabéu. En una situación opuesta, inmerso en una larga sequía, enfoca a "uno de los partidos más difíciles del año".

"Llega un clásico de la Champions League, todos los años nos enfrentamos. Sin duda es uno de los partidos más difíciles del año", valoró Rodrygo en una entrevista con UEFA.

Real Madrid y Manchester City cruzan sus caminos en la 'Champions' por quinta temporada consecutiva. Para Rodrygo hay un momento que se convirtió en el más especial, cuando levantó una eliminatoria que el Real Madrid tenía perdida, en semifinales de la temporada 2021-22, con dos tantos en el minuto 90 y 91 provocando la locura en el Santiago Bernabéu.

"Creo que es mi momento futbolístico más inolvidable", recuerda Rodrygo en un año que acabó conquistando la Liga de Campeones tras derrotar al Liverpool. "El momento más importante fue después de marcar el primer gol, cuando el cuarto árbitro indicó seis minutos de descuento. Sentí como si hubiéramos marcado otro gol; la afición enloqueció. Justo después, marqué mi segundo gol".

A la temporada siguiente, el delantero brasileño vivió la otra cara de la moneda en la revancha del City que apeó al Real Madrid en semifinales, con un contundente 4-0 en el Etihad tras el 1-1 del Bernabéu. Ese curso llegó la primera 'Champions' en la historia del conjunto inglés.

"Me viene a la mente el dolor de la ida, cuando pudimos haberles ganado pero nos quedamos un poco cortos. El partido de vuelta es difícil de olvidar. Ellos estaban en su mejor momento, y nosotros no. Es difícil borrar ese partido de mi mente", reconoció.

Rodrygo volvió a marcar al Manchester City en los cuartos de final de la temporada 2023/24, cuando el Real Madrid se impuso en los cuartos de final en la tanda de penaltis tras dos empates. "El partido de ida fue un increíble, un espectáculo (3-3). Capturó la esencia de todos los partidos del Real Madrid ante el City de años anteriores. Fue genial y, para mí, fue un privilegio estar en el campo y marcar ese día", rememoró.

Repitió en la faceta goleadora el brasileño en la vuelta. El empate a uno fue gracias a un tanto suyo en el Etihad. "El partido en Inglaterra fue complicado. Tuve la suerte de volver a marcar, pero nos costó mucho durante todo el encuentro", dijo del año en el que el equipo blanco acabó conquistando su última Liga de Campeones, la decimoquinta.

Por último, queda el buen recuerdo para Rodrygo del último pulso, en la eliminatoria previa a los octavos de final de una Liga de Campeones que cambió su formato el pasado curso, en la que el Real Madrid fue superior. "Fue el primer año en el que tuvimos más control en ambos partidos. Hubo momentos difíciles pero dominamos la mayor parte y fuimos superiores", sentenció el jugador que necesita volver a marcar en su competición preferida. Su último gol fue el pasado 4 de marzo.

