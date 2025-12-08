NBA: Warriors esperan la vuelta a entrenamientos de Stephen Curry

Se espera que Stephen Curry reanude los entrenamientos con los Golden State Warriors de la NBA tan pronto como el miércoles una vez que el equipo regrese a casa después de su gira, el siguiente paso en su recuperación de una contusión en el cuádriceps izquierdo y una distensión muscular.

Los Warriors dijeron el domingo que Curry ha comenzado el trabajo individual en la cancha en el Área de la Bahía y está haciendo un buen progreso, lo que prepara su posible participación en algunas partes de la práctica el miércoles si todo continúa yendo bien.

Curry se lesionó durante la derrota de Golden State por 104-100 ante los Houston Rockets el 26 de noviembre y se ha perdido los últimos cuatro partidos. No jugó como visitante con el equipo para continuar su rehabilitación.

Curry, de 37 años y en su 17.ª temporada en la NBA, y Amen Thompson, de Houston, cayeron con fuerza bajo el aro a 3:24 del final, con el partido empatado a 91, tras la penetración de Thompson, que inicialmente fue sancionada como falta ofensiva. Houston la reclamó y la decisión fue revocada por un bloqueo de Curry, quien hizo una mueca de dolor en el suelo. Se fue cojeando al vestuario con 35,2 segundos restantes.

Si Curry está lo suficientemente saludable para regresar para el partido de la Copa NBA del viernes en casa contra Minnesota, él y su hermano menor Seth finalmente podrían estar juntos en la cancha para Golden State.

Seth Curry renovó con los Warriors el lunes pasado tras jugar con el equipo durante el campamento de entrenamiento antes de ser despedido por motivos económicos. Debutó el martes en la derrota por 124-112 ante el vigente campeón, Oklahoma City Thunder, y anotó 14 puntos desde la banca.

"Está bien", dijo Stephen Curry en el vestuario después. "No se llega tan lejos en esta liga sin ser profesional y estar preparado".

