Mundial 2026: Países Bajos y Ecuador se medirán en amistoso

La selección de Ecuador abrirá la próxima temporada futbolística con el amistoso de marzo venidero contra Países Bajos, en el marco del proceso de preparación para ambos equipos previo al Mundial 2026 , informó este lunes la Federación Ecuador de Fútbol (FEF).

"Queremos anunciar que regresaremos en marzo para enfrentar en un amistoso a Países Bajos por la fecha FIFA ", indicó en su cuenta de la red social X.

Además del amistoso contra el mencionado equipo, los directivos de la FEF y el cuerpo técnico que comanda el argentino Sebastián Beccacece, tienen en planes enfrentarse a una selección africana y Marruecos estaría dentro de la posibilidad.

Ecuador se alista para disputar por quinta ocasión un Mundial de Fútbol y esta vez lo hará en Estados Unidos, donde competirá en el grupo E contra Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Mientras Países Bajos integrará el grupo F junto a Japón, Túnez y el ganador de la ruta B de la repesca de la UEFA conformada por Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

El cuadro sudamericano debutó en Corea del Sur y Japón 2002, repitió en Alemania 2006, Brasil 2014 y en Catar 2022, quedando eliminado en la fase de Grupos, con excepción de Alemania donde avanzó hasta octavos de final y quedó eliminado ante Inglaterra.

El cuerpo técnico y jugadores de Ecuador pretenden superar las actuaciones pasadas , por lo que aprovecharán la mayor cantidad de amistosos previo al debut contra Costa de Marfil.

