Rolando Blackburn rompe en llanto luego de perder el campeonato

El delantero panameño Rolando Blackburn compartió un vídeo en sus redes sociales entre lágrimas y abrazado a su familia luego de perder en el último partido de la Jornada y no llevarse el campeonato boliviano con The Strongest .

"Solo Dios y ustedes saben lo que pase y sufrí para este momento, lo siento mucho familia, lo dimos todo, me duele en el alma no haber conseguido el objetivo después de darlo todo y sufrir por esta camiseta y no me quedan palabras para agradecerles por el apoyo y pedirles disculpas, como le dije ya, siempre seré un Stronguista más y los llevaré en corazón donde vaya", escribió Rolando Blackburn en Instagram.