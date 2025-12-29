Ronald Araújo regresa a los entrenamientos con el FC Barcelona

El internacional uruguayo Ronald Araújo ha reaparecido este lunes en el entrenamiento de puertas abiertas que ha organizado el Barcelona en el Estadio Johan Cruyff para empezar a preparar el derbi liguero del próximo sábado frente al Espanyol.
Ronald Araujo regresa a entrenar
Sin embargo, tras perderse siete partidos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones, la presencia de Araujo en el derbi catalán no está garantizada. Pau Cubarsí y Gerard Martín parten como opciones principales, con Jules Koundé y Eric García como alternativas para ocupar el eje de la zaga.