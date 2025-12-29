Ronald Araújo regresa a los entrenamientos con el FC Barcelona

El internacional uruguayo Ronald Araújo ha reaparecido este lunes en el entrenamiento de puertas abiertas que ha organizado el Barcelona en el Estadio Johan Cruyff para empezar a preparar el derbi liguero del próximo sábado frente al Espanyol.

El central, que estaba apartado del grupo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, ha empezado este lunes a ejercitarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

