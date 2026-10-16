Selección de Argentina anuncia primeros amistosos sin Messi

La Selección de Argentina disputará dos partidos amistosos durante el mes de noviembre, enfrentándose a Uruguay y Costa Rica como parte de su preparación internacional.
Fechas de los partidos de la selección de Argentina
La Albiceleste tendrá su primera prueba el próximo 13 de noviembre ante Uruguay, en un encuentro que se disputará en Buenos Aires y que promete emociones por la histórica rivalidad entre ambas selecciones sudamericanas.
Posteriormente, el conjunto argentino se trasladará a Córdoba para medirse ante Costa Rica el 17 de noviembre, en su segundo compromiso de esta ventana internacional.