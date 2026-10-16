FÚTBOL Fútbol Internacional -  16 de octubre de 2026 - 10:53

Selección de Argentina anuncia primeros amistosos sin Messi

La selección de Argentina hizo oficial los amistosos para la próxima fecha FIFA en noviembre.

Selección de Argentina anuncia primeros amistosos sin Messi
Selección de Argentina anuncia primeros amistosos sin MessiFoto: IA - Argentina

La Selección de Argentina disputará dos partidos amistosos durante el mes de noviembre, enfrentándose a Uruguay y Costa Rica como parte de su preparación internacional.

La Selección de Argentina continúa con su planificación de cara a los próximos compromisos internacionales y tendrá dos encuentros amistosos durante la Fecha FIFA de noviembre, en los que buscará mantener su ritmo competitivo.

Fechas de los partidos de la selección de Argentina

La Albiceleste tendrá su primera prueba el próximo 13 de noviembre ante Uruguay, en un encuentro que se disputará en Buenos Aires y que promete emociones por la histórica rivalidad entre ambas selecciones sudamericanas.

Posteriormente, el conjunto argentino se trasladará a Córdoba para medirse ante Costa Rica el 17 de noviembre, en su segundo compromiso de esta ventana internacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Lionel Messi lideró el triunfo de Argentina en su emotivo partido de despedida

La selección de Argentina vs Benín, EN VIVO amistoso de despedida de Lionel Messi

Lionel Messi: "Me voy en paz, dejé todo, esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida"

Recomendadas

Últimas noticias