Selección de Argentina anuncia primeros amistosos sin Messi

La Selección de Argentina disputará dos partidos amistosos durante el mes de noviembre, enfrentándose a Uruguay y Costa Rica como parte de su preparación internacional.

La Selección de Argentina continúa con su planificación de cara a los próximos compromisos internacionales y tendrá dos encuentros amistosos durante la Fecha FIFA de noviembre, en los que buscará mantener su ritmo competitivo.

Fechas de los partidos de la selección de Argentina

La Albiceleste tendrá su primera prueba el próximo 13 de noviembre ante Uruguay, en un encuentro que se disputará en Buenos Aires y que promete emociones por la histórica rivalidad entre ambas selecciones sudamericanas.

Posteriormente, el conjunto argentino se trasladará a Córdoba para medirse ante Costa Rica el 17 de noviembre, en su segundo compromiso de esta ventana internacional.