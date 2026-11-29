El defensor panameño Fidel Escobar fue protagonista en la victoria 3-1 del Deportivo Saprissa sobre San Carlos, al marcar un golazo en el fútbol de la primera división de Costa Rica.

El internacional con la selección de Panamá aportó una de las anotaciones del conjunto morado, que consiguió un importante triunfo y sumó tres puntos en el campeonato costarricense.

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Escobar abrió el marcador durante el primer cuarto de hora con un potente remate de derecha, luego de una combinación ofensiva que dejó sin opciones al guardameta rival. El canalero consiguió así su primera anotación de la temporada.

Joel Campbell igualó las acciones al minuto 32 desde el punto penal, tras una infracción cometida por el propio Escobar.

El Inter San Carlos se quedó con diez futbolistas después de la expulsión del mexicano Erick "Cubo" Torres por un codazo sobre el delantero panameño Newton Williams, acción que fue revisada por el VAR.

Mariano Torres recuperó la ventaja para el Saprissa con un espectacular zurdazo antes del descanso, mientras que Kendall Waston sentenció el encuentro con un cabezazo en la segunda mitad.

Newton Williams también fue titular con el conjunto morado y disputó 80 minutos.

Fidel Escobar y Saprissa aseguran el liderato

Con esta victoria, el Deportivo Saprissa aseguró el primer lugar de la fase regular del Torneo Apertura 2026, superando al Cartaginés por diferencia de goles.

La anotación de Fidel Escobar llegó en una semana especial para el defensor panameño, quien recientemente renovó su contrato con el conjunto morado por dos temporadas más.

Saprissa afrontará las semifinales con la ventaja de cerrar sus eliminatorias en condición de local, en su objetivo de conquistar un nuevo título del fútbol costarricense.

El golazo de Fidel Escobar