El Arsenal consigue el empate ante el Manchester City y los mantiene lejos

El Arsenal rescató un empate 2-2 ante el Manchester City gracias a un error del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma en el tramo final del encuentro, resultado que permitió al conjunto dirigido por Mikel Arteta mantener su ventaja de seis puntos sobre los 'citizens' en la clasificación de la Premier League.

El equipo de Enzo Maresca fue superior durante gran parte del compromiso y abrió el marcador por intermedio de Erling Haaland, quien aprovechó una asistencia de Josko Gvardiol para reencontrarse con el gol después de tres partidos sin marcar.

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El delantero noruego alcanzó los diez tantos en el campeonato inglés, tres más que Alexander Isak, del Liverpool.

La reacción del Arsenal llegó antes del descanso, cuando Mikel Merino asistió de cabeza a Kai Havertz, quien estableció la igualdad.

En la segunda mitad, el Manchester City recuperó la ventaja gracias a Enzo Fernández, que culminó una gran acción individual de Ayyoub Bouaddi para superar al guardameta español David Raya.

Arsenal aprovechó un error de Donnarumma

Los visitantes tuvieron oportunidades para sentenciar el encuentro, pero no lograron ampliar su ventaja.

Mikel Arteta movió el banquillo y encontró respuestas. Viktor Gyokeres estuvo cerca del empate con un cabezazo que se estrelló en el poste.

A seis minutos del final, un saque de esquina de Eberechi Eze provocó un error de Donnarumma que aprovechó Jurrien Timber para establecer el definitivo 2-2.

El encuentro terminó con polémica, luego de que el VAR revisara una posible mano de Gyokeres dentro del área tras un cabezazo de Gvardiol, sin que se señalara penalti.

Con este resultado, el Arsenal acumula tres empates consecutivos entre todas las competiciones, mientras que el Manchester City asciende al segundo puesto de la Premier League, aunque suma cinco partidos consecutivos sin ganar en el campeonato y continúa a seis puntos del liderato.