Selección de Argentina supera a Burkina Faso previo a la despedida de Lionel Messi

La Selección de Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en un amistoso internacional que sirvió como preparación antes del esperado partido de despedida de Lionel Messi con la Albiceleste.
Antes del descanso, Nico Paz marcó al 35' y Julián Álvarez apareció un minuto después para colocar un contundente 5-0.
En la segunda mitad, Franco Mastantuono se sumó a la fiesta al 57', firmando el 6-0 y luego Giuliano Simeone marcó el 7-0 al 90+3 con el que Argentina confirmó su enorme superioridad.
Argentina prepara la despedida de Lionel Messi
El amistoso representa uno de los últimos compromisos de la Albiceleste antes de una jornada que promete ser histórica y emotiva: la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina, el 6 de octubre (6:00 pm) por la señal de RPC.
FUENTE: EFE