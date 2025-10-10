MLB: Cachorros de Chicago lograron forzar un decisivo Juego 5 ante Milwaukee

Los Cachorros de Chicago de la MLB le regalaron a su público una paliza 6-0 ante los Cerveceros de Milwaukee en el juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, para emparejar la llave 2-2.

Ian Happ dejó noqueados a los visitantes con un jonrón de tres carreras en la entrada inicial frente a Freddy Peralta.

Con el lanzador dominicano retirado tras cuatro entradas, en las que ponchó a seis rivales, Michael Busch y Kyle Tucker remataron a Milwaukee con otros cuadrangulares en el séptimo y octavo inning.

La joya venezolana Jackson Chourio pegó un hit en sus cuatro turnos al bate para Milwaukee, mientras su compatriota William Contreras y Christian Yelich no aportaron imparables.

Próximo duelo en la Serie Divisional de la Liga Nacional en la MLB

Los Cerveceros, líderes de la fase regular con 97 victorias y 65 derrotas, tendrán el sábado (7:08 pm) una última oportunidad para alcanzar su primera Serie de Campeonato desde 2018.

FUENTE: AFP