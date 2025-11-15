Alberto Quintero y una solicitud especial a la afición para apoyar a Adalberto Carrasquilla

El experimentado futbolista panameño Alberto Quintero pidió un apoyo especial a la afición para arropar a Adalberto Carrasquilla durante el calentamiento del partido del martes 18 de noviembre, donde la Selección de Panamá enfrentará a El Salvador en el último encuentro de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo al Mundial 2026.
La petición de Alberto Quintero
El futbolista del CD Plaza Amador solicitó a la afición que apoyen a "Coco" después de recibir amenazas de muerte por lesionar al guardameta colombiano de Cruz Azul, Kevin Mier.
"Lo que más puedo pedir a todo el pueblo panameño, los que están en casa, a los que van a estar en el estadio, que lo arropen de una manera y le demuestren ese cariño y amor durante el calentamiento porque se lo merece", destacó Quintero de 37 años.