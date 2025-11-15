Alberto Quintero y una solicitud especial a la afición para apoyar a Adalberto Carrasquilla

El experimentado futbolista panameño Alberto Quintero pidió un apoyo especial a la afición para arropar a Adalberto Carrasquilla durante el calentamiento del partido del martes 18 de noviembre, donde la Selección de Panamá enfrentará a El Salvador en el último encuentro de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo al Mundial 2026.

"A Carrasquilla se le ha atacado mucho en México, también se le atacó mucho en Guatemala. Él es un chico que en ningún momento tuvo mala intención (de lesionar a Kevin Mier) y con trabajo, sacrificio y humildad se ha ganado el respeto en el área", dijo "Negrito" en conferencia de prensa previo al entrenamiento de este sábado.

La petición de Alberto Quintero

El futbolista del CD Plaza Amador solicitó a la afición que apoyen a "Coco" después de recibir amenazas de muerte por lesionar al guardameta colombiano de Cruz Azul, Kevin Mier.

"Lo que más puedo pedir a todo el pueblo panameño, los que están en casa, a los que van a estar en el estadio, que lo arropen de una manera y le demuestren ese cariño y amor durante el calentamiento porque se lo merece", destacó Quintero de 37 años.