Selección de Panamá: "Tenemos el objetivo de clasificar directo", Luis Mejía

El arquero de la selección de Panamá habló previo a entrenamiento Luis Mejía, que espera duelo crucial como local ante El Salvador, en donde se deciden los puesto para el Mundial 2026 y repechaje.
"Nosotros tenemos el objetivo que es clasificar directo al mundial, sabemos que no dependemos de nosotros, pero tenemos quehacer nuestro trabajo, ganar que es lo primordial y después se verá como se estarán dando los resultados", mencionó "Manotas".
Sumando a la selección de Panamá
"Con mucha serenidad, estamos defendiendo a un país, cuando vengo a la selección vengo a sumar desde el lugar que me toque, me siento respetado por el grupo, por el cuerpo técnico y nada, siempre tirar para el mismo lado, así que creo que el grupo está bien, yo también, independientemente desde el lugar que me toque y el grupo está trabajando de la mejor manera para lograr el objetivo", destacó.
"No hay que mentirnos, uno va a estar pendiente de lo que pasa en el otro partido, pero lo primordial es ganar y como dije aprovechar las oportunidades que tengamos para estar tranquilos en el correr de los noventa minutos",finalizó el actual portero del Club Nacional de Uruguay.