Selección de Panamá: "Tenemos el objetivo de clasificar directo", Luis Mejía

El arquero de la selección de Panamá habló previo a entrenamiento Luis Mejía, que espera duelo crucial como local ante El Salvador, en donde se deciden los puesto para el Mundial 2026 y repechaje.

"Manotas" dejó claro que el objetivo de "La Roja" es la clasificación directa a la cita mundialista, pero sabiendo que no depende solo de ellos mismos.

"Nosotros tenemos el objetivo que es clasificar directo al mundial, sabemos que no dependemos de nosotros, pero tenemos quehacer nuestro trabajo, ganar que es lo primordial y después se verá como se estarán dando los resultados", mencionó "Manotas".

Sumando a la selección de Panamá

"Con mucha serenidad, estamos defendiendo a un país, cuando vengo a la selección vengo a sumar desde el lugar que me toque, me siento respetado por el grupo, por el cuerpo técnico y nada, siempre tirar para el mismo lado, así que creo que el grupo está bien, yo también, independientemente desde el lugar que me toque y el grupo está trabajando de la mejor manera para lograr el objetivo", destacó.

"No hay que mentirnos, uno va a estar pendiente de lo que pasa en el otro partido, pero lo primordial es ganar y como dije aprovechar las oportunidades que tengamos para estar tranquilos en el correr de los noventa minutos",finalizó el actual portero del Club Nacional de Uruguay.