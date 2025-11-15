Selección de Panamá: "Lo más importante es ganar", Alberto Quintero

La Selección de Panamá cumplió este sábado con su segundo entrenamiento con miras al segundo y último partido que disputarán en noviembre por la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF , buscando la clasificación a la Copa Mundial 2026.

Antes de iniciar el entreno pensando en El Salvador , el extremo Alberto Quintero conversó con los medios de comunicación.

¡Enfocados en ganar! Alberto Quintero habló previo al entrenamiento de la selección de Panamá ya pensando en El Salvador. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/qnihTCs3k1

"Lo más importante fue la actitud con la que jugó el grupo, esa hambre de querer ganar, de querer hacer las cosas bien y al final terminamos sufriendo, pero así se juegan las Eliminatorias", dijo "Negrito" sobre el triunfo 3-2 sobre Guatemala.

El jugador del CD Plaza Amador también destacó que deben hacer respetar la casa y ganar.

"Ahora estamos en casa y toca hacer valer esos tres puntos, lo más importante es ganar", añadió el futbolista de 37 años.

En cuanto al tema de puntos y la diferencia de goles con Surinam, Quintero dijo: "Nosotros estamos de local, vamos a imponer nuestro fútbol y debemos ganar primero porque tenemos los mismos puntos y si no hacemos nuestro trabajo, no servirá de nada".

El onceno panameño se encuentra en la segunda posición del grupo A con 9 puntos y una diferencia de +2 goles, misma cantidad de puntos que tiene Surinam, quien es líder por diferencia de goles con +5.

Para finalizar, Alberto dijo que estaba seguro y convencido de que Guatemala no se la pondrá fácil a Surinam, cuando se enfrenten en el Estadio Del Trébol.

SELECCIÓN DE PANAMÁ VS EL SALVADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER ELIMINATORIAS CONCACAF