La Selección de Panamá cumplió con su segundo entrenamiento previo al duelo contra El Salvador en las Eliminatorias CONCACAF.

Selección de Panamá: "Lo más importante es ganar", Alberto Quintero

La Selección de Panamá cumplió este sábado con su segundo entrenamiento con miras al segundo y último partido que disputarán en noviembre por la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, buscando la clasificación a la Copa Mundial 2026.

Antes de iniciar el entreno pensando en El Salvador, el extremo Alberto Quintero conversó con los medios de comunicación.

"Lo más importante fue la actitud con la que jugó el grupo, esa hambre de querer ganar, de querer hacer las cosas bien y al final terminamos sufriendo, pero así se juegan las Eliminatorias", dijo "Negrito" sobre el triunfo 3-2 sobre Guatemala.

El jugador del CD Plaza Amador también destacó que deben hacer respetar la casa y ganar.

"Ahora estamos en casa y toca hacer valer esos tres puntos, lo más importante es ganar", añadió el futbolista de 37 años.

En cuanto al tema de puntos y la diferencia de goles con Surinam, Quintero dijo: "Nosotros estamos de local, vamos a imponer nuestro fútbol y debemos ganar primero porque tenemos los mismos puntos y si no hacemos nuestro trabajo, no servirá de nada".

El onceno panameño se encuentra en la segunda posición del grupo A con 9 puntos y una diferencia de +2 goles, misma cantidad de puntos que tiene Surinam, quien es líder por diferencia de goles con +5.

Para finalizar, Alberto dijo que estaba seguro y convencido de que Guatemala no se la pondrá fácil a Surinam, cuando se enfrenten en el Estadio Del Trébol.

SELECCIÓN DE PANAMÁ VS EL SALVADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER ELIMINATORIAS CONCACAF

  • Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2025
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes
