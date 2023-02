Sergio Ramos: Sus logros con la "Furia Roja" de España

Logros con la selección de España

Sergio Ramos suma 180 apariciones internacionales, siendo el jugador con más partido disputados con España. Su última vez fue en marzo de 2021.

El ex jugador del Real Madrid brilló con su país ganando 1 Mundial y 2 Eurocopas. Acompañado por Xavi, Iniesta, Carles Puyol y una generación dorada levantaron el título en Sudáfrica 2010.

Ramos en 180 partidos anotó 23 goles con la "Furia Roja".

"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy (jueves) he recibido la llamada del actual seleccionador, que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo", compartió el actual jugador del PSG en sus redes sociales.