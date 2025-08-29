Serie A: Cremonese gana a Sassuolo y se pone líder

El recién ascendido Cremonese se puso líder en solitario en la Serie A tras ganar con un gol en el descuento por 3-2 al Sassuolo, este viernes en el inicio de la segunda jornada.

El pasado fin de semana, el Cremonese había sorprendido al derrotar 2-1 en San Siro al AC Milan y suma 6 puntos en dos partidos.

Por el momento, toma ventaja respecto a los otros cinco equipos (Inter de Milán, Como, Juventus, Nápoles y Roma) que comenzaron la liga italiana con victoria.

Todos esos equipos jugarán sus partidos entre sábado y domingo, por lo que el Cremonese tiene seguro dormir por lo menos líder este viernes.

El tanto de la victoria llegó en el 90+3, con un penal transformado por Manuel de Luca.

Tarde de goles en Serie A

Antes de eso, el Cremonese se había distanciado 2-0 gracias a los goles de Filippo Terracciano (minuto 37) y del argentino Franco Vázquez (39), pero el Sassuolo había equilibrado en la segunda mitad por intermedio de Andrea Pinamonti (63) y Domenico Berardi (73 de penal).

La victoria final refuerza la ilusión en el equipo de Cremona, al que podría además sumarse el veterano atacante inglés Jamie Vardy, que está en negociaciones con la entidad, según dijo a la AFP una fuente del club.

Este viernes se jugaba otro partido de la segunda fecha, en el que AC Milan visitaba al Lecce.

El campeón Nápoles recibe el sábado al Cagliari, mientras que el Inter de Milán jugará el domingo, también como local, contra el Udinese.

FUENTE: AFP