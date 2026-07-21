LPF: Veraguas United de Felipe Borowsky buscará llegar a lo más alto en el Apertura 2026

El Veraguas United se encuentra listo para arrancar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), al mando del DT Felipe Borowsky, quien destaca lo joven de la plantilla, una que tiene "hambre" de victoria.

Borowsky habló en la previa de su choque ante CAI de este domingo por la J1, un duelo que podrás sintonizar a través de la señal de RPC.

"Muchos jóvenes de la provincia quieren tener su espacio en el primer equipo, estoy contento, es una plantilla joven, pero con hambre de victoria y de hacer cosas importantes para la provincia", destacó.

"Es un rival muy importante en nuestra liga, tiene muchos títulos, nosotros tenemos que estar atentos al máximo, porque todos los puntos cuestan", añadió.

Un experimentado Miguel Camargo listo para una nueva temporada

"La fanaticada siempre nos apoya en las buenas y en las malas, siempre vienen y nos dan ese plus que necesitamos dentro del campo. Que sigan, que esta temporada será de éxito para nosotros, trataremos de ir y llegar de nuevo a semifinales y por ahí a la final", finalizó el mediocampista Miguel Camargo.