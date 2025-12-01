Stanley Menzo renunció como entrenador de la selección de Surinam

El entrenador de la selección de Surinam Stanley Menzo renunció a su cargo el domingo 30 de noviembre por asuntos personales y diferencias internas con la Federación de Fútbol Surinamesa.
¿Qué sucedió con Stanley Menzo?
El entrenador consideró que es momento que alguien más asumiera este rol para la repesca, pese a dar muy buena imagen desde su llegada en marzo de 2024, logró la clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf y jugaron la Copa Oro 2025.
Hasta el momento no se ha anunciado el nuevo entrenador de Surinam a falta de tres meses para el repechaje.