Stanley Menzo renunció como entrenador de la selección de Surinam

El entrenador de la selección de Surinam Stanley Menzo renunció a su cargo el domingo 30 de noviembre por asuntos personales y diferencias internas con la Federación de Fútbol Surinamesa.

Stanley Menzo no pudo clasificar de manera directa al Mundial 2026 con Surinam luego de caer 3-1 ante Guatemala en la última fecha de eliminatorias Concacaf y con la victoria 3-0 de Panamá a El Salvador. Sin embargo, clasificaron como mejor segundo al repechaje donde se conoció que su rival sería Bolivia.

¿Qué sucedió con Stanley Menzo?

El entrenador consideró que es momento que alguien más asumiera este rol para la repesca, pese a dar muy buena imagen desde su llegada en marzo de 2024, logró la clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf y jugaron la Copa Oro 2025.

Hasta el momento no se ha anunciado el nuevo entrenador de Surinam a falta de tres meses para el repechaje.