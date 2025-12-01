FÚTBOL Fútbol Internacional -  1 de diciembre de 2025 - 15:13

Stanley Menzo renunció como entrenador de la selección de Surinam

La selección de Surinam se queda sin entrenador tras la renuncia de Stanley Menzo luego de no clasificar directo al Mundial 2026.

Stanley Menzo renunció como entrenador de la selección de Surinam

Stanley Menzo renunció como entrenador de la selección de Surinam

A su derecho de autor

El entrenador de la selección de Surinam Stanley Menzo renunció a su cargo el domingo 30 de noviembre por asuntos personales y diferencias internas con la Federación de Fútbol Surinamesa.

Stanley Menzo no pudo clasificar de manera directa al Mundial 2026 con Surinam luego de caer 3-1 ante Guatemala en la última fecha de eliminatorias Concacaf y con la victoria 3-0 de Panamá a El Salvador. Sin embargo, clasificaron como mejor segundo al repechaje donde se conoció que su rival sería Bolivia.

¿Qué sucedió con Stanley Menzo?

El entrenador consideró que es momento que alguien más asumiera este rol para la repesca, pese a dar muy buena imagen desde su llegada en marzo de 2024, logró la clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf y jugaron la Copa Oro 2025.

Hasta el momento no se ha anunciado el nuevo entrenador de Surinam a falta de tres meses para el repechaje.

En esta nota:
Seguir leyendo

Ronald Araujo le pide tiempo al FC Barcelona para recuperarse anímicamente

El VAR y la evolución tecnológica en el fútbol

UEFA, clubes, ligas y FIFPRO Europa se unen para la reforma del sistema de traspasos

Recomendadas

Últimas noticias