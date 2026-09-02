Kylian Mbappé: trayectoria, goles y evolución de una estrella del fútbol

Kylian Mbappé ya no es aquel joven que sorprendió al fútbol europeo con su velocidad y descaro. El delantero francés se ha convertido en una de las grandes referencias del fútbol mundial y actualmente afronta una nueva etapa como figura del Real Madrid. Su trayectoria, sus goles y su protagonismo con Francia hacen que sus partidos estén siempre bajo el foco, también para quienes siguen los pronósticos de la casa de apuestas deportivas Betway , y buscan analizar el rendimiento de los principales futbolistas.

Mbappé apareció en el primer equipo del Mónaco cuando todavía era un adolescente. Su irrupción fue diferente a la de otros jóvenes talentos porque rápidamente empezó a tener influencia en partidos importantes.

Su velocidad era el recurso que más llamaba la atención, pero detrás de ella había mucho más. Sabía cuándo atacar el espacio, podía recibir abierto y tenía capacidad para definir después de carreras largas.

En la temporada 2016-17 terminó de explotar. El Mónaco conquistó la Ligue 1 y alcanzó las semifinales de la Champions League, mientras Mbappé comenzó a aparecer en el radar de los grandes clubes europeos.

El PSG y el salto definitivo

Su llegada al Paris Saint-Germain elevó las expectativas. En París dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los principales jugadores del fútbol francés.

Durante sus años en el PSG, Mbappé fue modificando su manera de jugar. Continuó aprovechando su velocidad desde la banda, pero ganó presencia dentro del área y desarrolló una mayor capacidad para finalizar las jugadas.

También tuvo que compartir protagonismo con estrellas como Neymar y Lionel Messi. Esa convivencia le obligó a ocupar diferentes posiciones y a participar de distintas maneras en el ataque.

Con el paso de las temporadas, los goles terminaron convirtiéndose en una de las grandes constantes de su carrera.

Francia y el Mundial que lo cambió todo

La selección francesa permitió a Mbappé aparecer en el escenario más importante. En el Mundial de Rusia 2018, con solo 19 años, tuvo un papel destacado en el camino de Francia hacia el título.

Cuatro años después, en Qatar, volvió a ser uno de los grandes protagonistas. Francia perdió la final contra Argentina, pero Mbappé marcó tres goles y terminó el torneo como máximo goleador.

La relación entre Mbappé y la selección francesa continuó creciendo. El delantero asumió cada vez más responsabilidad y se convirtió en uno de los referentes de una generación que ha mantenido a Francia entre las principales selecciones internacionales.

El gran desafío del Real Madrid

El fichaje por el Real Madrid en 2024 abrió el capítulo más esperado de su carrera. Después de varios años como figura del PSG, Mbappé llegó al Santiago Bernabéu para formar parte de un ataque en el que también estaban Vinícius Júnior y Rodrygo.

La adaptación exigió algunos cambios. Mbappé tuvo que encontrar espacios dentro de un equipo con varias alternativas ofensivas y acostumbrarse a una competición diferente.

Poco a poco, sus números comenzaron a reflejar su importancia. En su primera temporada completa en España terminó como máximo goleador de LaLiga con 31 tantos y consiguió también la Bota de Oro europea.

Un delantero con más recursos

El Mbappé actual conserva la velocidad que le permitió destacar desde adolescente, pero su fútbol se ha ampliado. Ya no necesita disponer de grandes espacios para marcar diferencias. Puede recibir cerca del área, combinar con sus compañeros, buscar el disparo desde diferentes posiciones o aparecer como referencia ofensiva.

Esa evolución es especialmente importante en el Real Madrid, donde los rivales suelen plantear partidos cerrados y conceden menos metros para correr.

Mbappé encara una nueva etapa

La temporada 2026-27 ha comenzado con el francés nuevamente como uno de los principales focos del equipo madrileño. Su triplete ante la Real Sociedad en la primera jornada mostró una vez más su capacidad para decidir partidos desde diferentes situaciones.

A estas alturas de su carrera, el reto ya no consiste en demostrar que Mbappé puede convertirse en una estrella. Esa discusión pertenece al pasado. El objetivo ahora es consolidarse como uno de los grandes futbolistas de su época y aumentar su colección de títulos con el Real Madrid.

Desde aquel adolescente que apareció en Mónaco hasta el delantero que lidera el ataque madridista, Mbappé ha ido cambiando su fútbol sin renunciar a su principal característica: la capacidad para acelerar una jugada y convertirla en una ocasión de gol.

Su carrera todavía tiene mucho recorrido y, precisamente por eso, los próximos capítulos serán tan importantes como los que ya ha escrito.