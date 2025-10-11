Surinam rescató un punto ante Guatemala y quiere ganar en el Estadio Rommel Fernández

Surinam empató en el último minuto ante Guatemala, en un duelo disputado en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo. Los goles del cotejo los anotaron Virgil Misidjan (90+4') para Surinam y Darwin Lom para Guatemala (75').
Sin embargo, Surinam, aplacada por el cansancio, empató en el último minuto con un disparo de Misidjan desde fuera del área a la salida de un saque de esquina.
Surinam viajará a Panamá para enfrentarse este martes desde el estadio Rommel Fernández por el primer lugar del Grupo A.
-Surinam gana y Jamaica pierde el liderato-
Jamaica mordió el polvo por primera vez en esta fase y perdió 2-0 de visita ante Curazao, que pasó a ser el líder del Grupo B.
Los goles fueron anotados por Livano Comenencia (14) y Kenji Gorré (68), en partido disputado en el Estadio Ergilio Hato, en Willemstad.
En el mismo grupo, Trinidad y Tobago fulminó (3-0) de visita a Bermudas, con goles de Dante Sealy (10), Tyrese Spicer (30) y Kobi Henry (49).
Clasificación
Grupo A Pts J G E P GF GC
1. Surinam 5 3 1 2 0 3 2
2. Panamá 5 3 1 2 0 2 1
3. El Salvador 3 3 1 0 2 2 3
4. Guatemala 2 3 0 2 1 2 3
Grupo B
1. Curazao 7 3 2 1 0 5 2
2. Jamaica 6 3 2 0 1 6 2
3. Trinidad y Tobago 4 3 1 1 1 3 2
4. Bermudas 0 3 0 0 3 2 10