"Tengo muchas ganas de jugar en la MLS", Neymar Jr

"El campeonato de allá es corto, entonces tienes tres o cuatro meses de vacaciones", bromeó, en unas imágenes publicadas el sábado pero que trascendieron este lunes. "Permite jugar un montón de años más", agregó.

Neymar Jr, de 30 años, se mostró dubitativo sobre terminar su carrera en su país, donde jugó en el Santos antes de firmar por el Barcelona en 2013.

"En Brasil no sé, a veces quiero, a veces no", afirmó.

Neymar Jr renovó su contrato con el PSG en mayo hasta el 30 de junio del 2025, cuando tendrá 33 años.

"Bromeo mucho con mis amigos, les digo que con 32 ya está bien", afirmó entre risas. "Honestamente, no sé. Jugaré hasta que esté mentalmente cansado, hasta el momento en que esté bien de la cabeza y del cuerpo".

"Por el cuerpo creo que voy a lograr durar unos añitos más, pero de la cabeza, que es lo más importante, se necesita estar bien siempre. Pero no me he puesto una edad. Tengo contrato con el PSG hasta los 33, mientras tanto estaré jugando", agregó.

Sobre su actual club, líder de la liga francesa y en octavos de la Champions, pero cuestionado por su fútbol opaco, 'Ney' reiteró que aún le falta "engranar un poco más", aunque garantizó que están "haciendo de todo" para mejorar.

"Esperamos hacer historia por encima de tu Madrid", aseguró entre risas, en referencia a los 'Galácticos' de Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos, Zinedine Zidane y David Beckham.

El PSG además visitará a los 'merengues' el 9 de marzo por la vuelta de los octavos de Champions. En la ida ganó 1-0.

Neymar se mostró feliz de compartir camerino con el siete veces Balón de Oro, el argentino Lionel Messi, con quien jugó en Barcelona antes de su traspaso a París.

El brasileño recordó que estuvo cerca de volver a los culés en 2020, "pero no fue posible" pese a que "hizo de todo" para conseguirlo.

"No lo logré. Después le llegó a él la oportunidad de venir y para mí es una felicidad muy grande, es un amigo", puntualizó.

