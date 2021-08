"Tengo una plantilla muy fuerte", Carlo Ancelotti

Entre las preguntas frecuentes, a la prensa no se le escapó el cuestionamiento sobre la posible llegada de Kylian Mbppé al conjunto merengue.

"Están focailzados en su trabajo. No se habla del mercado, solo de los partidos, en prepararlos bien". "No me importa lo que pasará en los próximos días porque mi plantilla es muy fuerte".

El DT del Real Madrid aseguró que la idea es la misma. La plantilla puede competir por todo, y tienen muchos jugadores top, está llena de estrellas. El compromiso es total. Se ganan títulos cuando la estrella trabaja para el equipo.

Acerca de las bajas importantes que tienen los merengues para este duelo dio la buena noticia del regreso de Dani Carvajal.

"Son dos casos distintos. Modric puede que llegue ante el Betis. Kroos creo que estará listo tras el parón. Mañana vuelve Carvajal, que es muy importante para nosotros", informó Ancelotti.

Por su parte, también se tocó la salida de Martin Odegaard , a lo que respondió que fue una decisión propia del jugador y su familia.

"Está bien y va a ser importante para nosotros. Le estoy poniendo en una posición distinta, a ver qué tal. Lo estoy probando en una línea de tres en el medio campo. Creo que lo puede hacer bien. Llegó en buena forma de los Juegos", fueron las palabras del Carlo sobre Marco Asensio.

Por último, el entrenador no quiso hablar sobre el tema de Cristiano Ronaldo y el tuit que se hizo viral asegurando que es un 'Tema acabado'.

El Real Madrid se enfrentará este domingo ante el Levante a las 3:00 pm hora panameña en la Ciudad de Valencia.