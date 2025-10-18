Thiago Almada da el triunfo al Atlético de Madrid frente a Osasuna

La conexión argentina entre Giuliano Simeone y Thiago Almada dio el triunfo al Atlético de Madrid frente a Osasuna por 1-0 este sábado en el Metropolitano, en la 9ª jornada de LaLiga.

En una veloz internada por la banda derecha, Simeone cedió el esférico casi desde la línea de fondo para que Almada (69') lo empujara a gol.

Con este triunfo, los rojiblancos se colocan en cuarto lugar, con 16 puntos, a seis del líder provisional, el Barcelona, y a falta de lo que haga el Real Madrid en su visita a Getafe el domingo.

Protesta del Atlético de Madrid y Osasuna

También en este encuentro, los jugadores se quedaron parados sin moverse los primeros 15 segundos para protestar contra el partido Villarreal-Barcelona en Miami, Estados Unidos, el 20 de diciembre. La televisión sólo mostró un plano cenital del centro del campo.

Los pupilos de Diego Simeone empezaron el choque creando peligro. Incluso, el VAR avisó al árbitro para anular un tanto de Álex Baena (10').

En el último tramo, Osasuna pudo empatar después de que Moi Gómez se colara en el área y entregara atrás para el disparo sin oposición de Budimir, pero el esloveno Jan Oblak desvió el balón con el pie.

FUENTE: AFP