Thiago Silva vuelve al Porto luego de más de 20 años

Thiago Silva es el nuevo refuerzo del FC Porto. El experimentado defensa brasileño vuelve al conjunto blanquiazul tras finalizar su vínculo con el Fluminense, club en el que militó durante las dos últimas temporadas.

El central regresa a la institución en la que jugó durante la campaña 2004/05, cuando defendió exclusivamente los colores del FC Porto B. Su retorno representa el cierre de un ciclo, con la oportunidad de alcanzar aquello que entonces quedó pendiente: la gloria con el primer equipo.

A sus 41 años, Thiago Silva posee una trayectoria que no requiere presentación. A lo largo de su carrera ha vestido las camisetas de clubes de primer nivel como Milan, Paris Saint-Germain y Chelsea, superando en todos ellos la barrera de los 100 partidos oficiales, siendo siempre una pieza fundamental y conquistando numerosos títulos.

Thiago Silva, un hombre consagrado

El brasileño aterriza en el FC Porto con un palmarés de 31 trofeos, entre los que destacan una Liga de Campeones (ganada en el Estádio do Dragão), un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, siete títulos de liga en Francia, una Serie A italiana, una Copa do Brasil, cinco Copas de Francia, seis Copas de la Liga francesa, cinco Supercopas de Francia y una Supercopa de Italia. A nivel internacional, suma también una Copa América y una Copa Confederaciones con la selección brasileña.

Internacional absoluto, Thiago Silva fue capitán de la “Seleção” y acumula 113 partidos con el combinado nacional. Además, fue nominado en tres ocasiones al Equipo del Año de la FIFA (2013, 2014 y 2015), elegido Mejor Jugador del Mundial de Clubes 2021 y recientemente candidato al premio The Best de la FIFA como Defensor del Año, tras una destacada temporada en el Fluminense, en la que disputó 46 encuentros.

Desde 2006, el central ha disputado al menos 34 partidos por temporada, alcanzando un máximo de 58 en 2024, año en el que repartió su actividad entre el Chelsea y el Fluminense.

Thiago Silva firma con el FC Porto hasta el final de la presente temporada, con opción de ampliar su contrato por un año más. Llega como agente libre, sin coste de traspaso ni comisiones de intermediación.