Roberto Durán: "Desde que yo era un pela'o, el campeón Laguna siempre ha sido mi ídolo"

La leyenda del boxeo panameño Ismael Laguna falleció hoy a los 83 años y otro de los máximos exponentes del boxeo panameño, como Roberto Durán , le dedicó unas palabras.

Me ha dolido profundamente enterarme del fallecimiento de mi campeón, el gran Ismael Laguna, “El Tigre de Santa Isabel”, ídolo y leyenda del boxeo panameño y mundial, y una figura que dejó una huella imborrable en mi vida.

Desde que yo era un pelao, el campeón Laguna siempre ha sido mi ídolo y mi inspiración. Yo quería ser campeón mundial como él. Él me hizo creer que un panameño podía llegar a lo más alto y hacerse respetar en cualquier parte del mundo.

Después la vida me dio el privilegio de conocerlo, compartir con él y poder decirle en vida lo mucho que significó para mí.

Gracias, campeón, por abrir el camino y por inspirar a aquel pelao del Chorrillo que soñaba con ser campeón mundial.

Descanse en paz, Tigre. Hoy Panamá despide a una de sus más grandes leyendas. Para mí siempre será mi ídolo y mi héroe. Manos de Piedra