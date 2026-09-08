Thibaut Courtois: "Jugamos contra un gran rival, uno de los mejores equipos de Europa"

El belga Thibaut Courtois , portero del Real Madrid, reconoció que les faltó “un poco de control” en la victoria ante el Inter de Milán (2-1) que sufrieron hasta el final al no poder “cerrar” un partido que, en su opinión, “podría haber sido un 4-4”.

“Jugamos contra un gran rival, uno de los mejores equipos de Europa. El partido podría haber sido un 4-4. Aprovechamos su errores y tuvimos que cerrar el partido antes, no lo hicimos y sufrimos hasta el final”, analizó en Movistar +

“A veces nos falta un poco de control, tener un poco de posesión y un poco de calma. El partido estuvo demasiado loco al final de la segunda parte, es una cosa a mejorar”, completó.

Más reacciones de Thibaut Courtois

Por otro lado, Courtois aseguró que el Real Madrid está “bastante bien” en este inicio de temporada con José Mourinho.

“Estamos bastante bien. Contra el Betis era para haber ganado, y hoy nos faltó un poco. Pero estamos jugando bien y hay que seguir mejorando”, declaró.

Además, analizó su parada a un disparo fuerte de falta de Calhanoglu.

“Rashford me metió a mi palo en el clásico porque me moví un poco. Me pasó con Lamine Yamal en el Mundial, sabía que iba a tirarme a mi palo porque se acordaba de aquel gol y me quedé quieto, así que no me muevo más. Si te la tira por encima de la barrera y te la mete, toca aplaudir”, comentó.

FUENTE: EFE