UCL Champions League -  8 de septiembre de 2026 - 16:04

Champions League: EN VIVO, tabla de goleadores de la temporada 2026-2027

Repasa en VIVO la tabla de goleadores de la temporada 2026-2027 de la UEFA Champions League desde la fase liga hasta la final.

Champions League: EN VIVO

Champions League: EN VIVO, tabla de goleadores de la temporada 2026-2027

Repasa en vivo la tabla de goleadores de la temporada 2026-206 en la UEFA Champions League desde la fase liga.

TABLA DE GOLEADORES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

  • Serhou Guirassy (Dortmund): 2
  • Erling Haaland (Manchester City): 2
  • Marc Bartra (Betis): 2
  • John McGinn (Aston Villa): 1
  • Emiliano Buendía (Aston Villa): 1
  • Nicolas Jackson (Aston Villa): 1
  • Hugo Vetlesen (Club Brujas): 1
  • Nicoló Tresoldi (Club Brujas): 1
  • Razvan Marin (AEK): 1
  • Ayase Ueda (Lille): 1
  • Alexsandro de Souza (Lille): 1
  • Kylian Mbappé (Real Madrid): 1
  • Fede Valverde (Real Madrid): 1
  • Santiago Mouriño (Villarreal): 1
  • Carlos Augusto (Inter): 1
  • Troy Parrott (Betis): 1

Autogol

  • Renato Veiga vs Borussia Dortmund: 1
  • Serhou Guirassy vs Villarreal: 1

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