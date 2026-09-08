Champions League: EN VIVO, tabla de goleadores de la temporada 2026-2027

Repasa en vivo la tabla de goleadores de la temporada 2026-206 en la UEFA Champions League desde la fase liga.
TABLA DE GOLEADORES DE LA CHAMPIONS LEAGUE
- Serhou Guirassy (Dortmund): 2
- Erling Haaland (Manchester City): 2
- Marc Bartra (Betis): 2
- John McGinn (Aston Villa): 1
- Emiliano Buendía (Aston Villa): 1
- Nicolas Jackson (Aston Villa): 1
- Hugo Vetlesen (Club Brujas): 1
- Nicoló Tresoldi (Club Brujas): 1
- Razvan Marin (AEK): 1
- Ayase Ueda (Lille): 1
- Alexsandro de Souza (Lille): 1
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 1
- Fede Valverde (Real Madrid): 1
- Santiago Mouriño (Villarreal): 1
- Carlos Augusto (Inter): 1
- Troy Parrott (Betis): 1
Autogol
- Renato Veiga vs Borussia Dortmund: 1
- Serhou Guirassy vs Villarreal: 1