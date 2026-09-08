Real Madrid vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J5 de LaLiga

El Real Madrid viene de una derrota en LaLiga ante el Betis, pero sacó los tres puntos en su último partido ante Inter en la Champions League.
Actualmente ocupan el tercer lugar de LaLiga con 9 puntos de 12 posibles.
Su rival de turno será el Rayo Vallecano que marcha en el puesto 14 con 4 unidades. Vienen de vencer 3-2 al Racing de Santander con doblete de Sergio Camello y otro tanto de Andrei Ratiu.
La temporada pasada quedaron 3-3 en el Estadio de Vallecas, mientras que en el Bernabéu ganaron los locales 2-1.
Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO Real Madrid vs Rayo Vallecano
Fecha: Sábado 12 de septiembre
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes