Real Madrid vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J5 de LaLiga

El Real Madrid viene de una derrota en LaLiga ante el Betis, pero sacó los tres puntos en su último partido ante Inter en la Champions League.

En el campeonato local, cayeron en su visita ante el Betis gracias a un tanto de Troy Parrott. Pero en su estreno en la fase de liga de la UEFA Champions League, ante el Inter de Milan ganaron 2-1 con los tantos de Kylian Mbappé y Fede Valverde.

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Actualmente ocupan el tercer lugar de LaLiga con 9 puntos de 12 posibles.

Su rival de turno será el Rayo Vallecano que marcha en el puesto 14 con 4 unidades. Vienen de vencer 3-2 al Racing de Santander con doblete de Sergio Camello y otro tanto de Andrei Ratiu.

La temporada pasada quedaron 3-3 en el Estadio de Vallecas, mientras que en el Bernabéu ganaron los locales 2-1.

Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO Real Madrid vs Rayo Vallecano

Fecha: Sábado 12 de septiembre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes