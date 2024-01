Tribunal Disciplinario determinó que Freddy Góndola no recibió insulto racista

"Cuando hice el gol Mariano Torres me dijo un insulto racista. Mi color de piel no debe ser motivo de insulto menos que me diga negro mono cagón. Sabemos que la afición no la controlamos pero me insultó el capitan del otro equipo", dijo Góndola tras el partido de Torneo de Copa ante el Saprissa.

“Hubiera sido bueno que estuviera presente, que se conectara para declarar, porque es necesario ser responsable cuando se hacen afirmaciones. No fue serio al ofrecer tres versiones diferentes; al hacer eso, pierdes credibilidad”, expresó Mariano sobre Góndola.

“Es un tema muy delicado el que se tocó y hay que ser responsable. Por eso insisto en que él (Freddy Góndola) debió ser serio y no salir con tres versiones diferentes de una misma cosa”, añadió Mariano Torres.

Freddy Góndola en Israel

Freddy Góndola fue anunciado como nuevo refuerzo del Maccabi Bnei Reineh, club de la primera división del fútbol de Israel.