Vinicius Jr y una efusiva celebración en las gradas

Para el Real Madrid fue fácil empatarlo teniendo a Karim Benzema para marcar el 1-1 a los 24 minutos de la primera parte, pero 7 minutos más tarde Franco Cervi le volvió a dar la ventaja al visitante.

Iniciando la segunda mitad, nuevamente apareció el 'Gato' para marcar un doblete importante.

Vinicius Jr, no se iba a quedar con las ganas y anotó un gol con una celebración efusiva, el jugador merengue se metió en las gradas para celebrar con el público en el regreso al Santiago Bernabéu después de sus remodelaciones. Los fanáticos no dudaron en abrazarlo y en no querer soltar al brasileño.

https://twitter.com/JersonSauceda/status/1437149758737506306 La forma en la que ha finalizado el mano a mano ante Dituro es un claro ejemplo de que estamos ante una temporada crucial en la carrera de Vinicius Jr.



4 goles en 4 partidos.



Esto es el fútbol. Saltar la valla y abrazar a tu gente. Gracias Vinicius. pic.twitter.com/egeh03KOi0 — (@JersonSauceda) September 12, 2021

El brasileño fue amonestado al 54' por la inusual celebración en tiempos de pandemia.