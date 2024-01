Xabi Alonso elude rumores que lo vinculan al Liverpool

El nombre de Xabi Alonso, cuyo Bayer Leverkusen lidera invicto la Bundesliga, suena para un eventual regreso al club en con el que, como jugador, conquistó la Champions League en 2005.

Reacción de Xabi Alonso

El técnico vasco afirmó que las especulaciones son "normales". "En este momento soy realmente feliz aquí... no estoy pensando en mayo, estoy pensando en el partido de mañana".

"Cada día es un reto, cada partido es un reto y estamos en un viaje intenso y bonito en Leverkusen", indicó.

Los medios alemanes informaron de que Alonso tiene una cláusula en su contrato que le permitiría irse a uno de sus antiguos clubes -Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich- si se presentase la oportunidad.

"Estoy pensando en donde estoy ahora, estoy en un sitio maravilloso y estoy disfrutando. Y creo que es el lugar adecuado, es todo lo que puedo decir".

"¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé y de momento no me preocupa", añadió.

Alonso tuvo palabras de reconocimiento hacia Klopp: "Gran respeto y admiración por lo que hizo Jürgen los últimos nueve años en Liverpool y por cómo lo hizo".