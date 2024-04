Xavi: "El Clásico es el partido más importante de la temporada"

"Le tenemos todo el respeto del mundo al Real Madrid. En Liga ha perdido un partido de 31, nosotros no tenemos malos números, llevamos cuatro puntos menos que la temporada pasada que íbamos líderes, pero el Madrid ha hecho muy bien la faena", explicó Xavi.

"Mañana depende de nosotros que pierda. Lo veo como una oportunidad de acercarnos a cinco puntos y nos vamos a dejar todo para intentar competir", añadió el entrenador azulgrana.

XAVI QUIERE RECORTAR PUNTOS AL MADRID

El Barcelona marcha en la segunda posición del campeonato español, a ocho puntos de los merengues, por lo que una victoria les acercaría al líder, a falta de seis jornadas para el final cuando finalice la actual fecha liguera.

"Es el escenario perfecto para mostrar personalidad. Creo que podemos hacer un gran partido y ganar en el Bernabéu", dijo Xavi.

"Los primeros minutos serán clave, habrá que dominar y calmar el juego y esa presión alta que va a efectuar el Real Madrid", consideró el entrenador azulgrana.

"Hemos de lograr cambiar el chip, tenemos que reconvertir la rabia, frustración e impotencia del otro día para jugar un mejor fútbol contra un Real Madrid muy fuerte y reforzado moralmente tras (clasificarse a semifinales en) la Champions", dijo Xavi.

La derrota en Montjuic contra el PSG también parecía haber dejado una fractura en el vestuario por unas declaraciones de Ilkay Gundogan apuntando a la expulsión de Ronald Araujo como motivo de la eliminación.

"Está solucionado, no hay problema. Hablando se entiende la gente", afirmó Xavi, asegurando que "está zanjado todo".

Xavi también negó que la próxima semana vaya a haber una reunión por su futuro, como afirma la prensa, e instó a centrarse en el partido.

"No hay ninguna reunión no me han citado, y no es importante, yo no soy el importante, lo importante es que mañana nos jugamos buena parte del título de Liga", aseguró.

