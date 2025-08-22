Yair Jaén: "Muchas veces se puede ganar jugando bien, otras sufriendo"

Yair Jaén abrió el puerta para el triunfo del Sporting San Miguelito ante Herediano para tomar el liderato del grupo B de la Copa Centroamericana 2025.

"Feliz con el rendimiento del grupo, más que todo por allí muchas veces después de ir ganando nos tocó sufrir, pero hoy se dio un gran espectáculo por el gol, realmente era algo que quería porque ayer (anteayer) estaba cumpliendo mi hija, la verdad me goleó eso no estar con ella, hoy se vio el fruto por decirlo así y la verdad bastante feliz por eso", expresó el ex de Tauro.

Jaén añadió: "Muchas veces nos ha tocado sufrir, pero el fútbol es así, muchas veces se puede ganar jugando bien, otras sufriendo, allí se ve el compromiso que tenemos los delanteros, los defensas, hoy tocó correr, hacer buen fútbol y la verdad muy feliz con eso". Los "Académicos" suman 7 puntos y son líderes del grupo B.

"Hicimos un buen partido con Tauro pero hoy (ayer) se ha visto lo que trabajamos, toca pasar la página y enfocarnos en el partido que viene que es en Honduras", señaló el 10 del Sporting que en la próxima fecha se enfrenta al Real España (jueves 28 de agosto a las 9:00 P.M.).

Declaraciones de Yair Jaén