Mundial 2026: Conoce a la Selección de Bosnia y Herzegovina

La Selección de Bosnia y Herzegovina llega al Mundial 2026 después de una clasificación que quedará marcada como una de las más emocionantes de su historia reciente para lograr su segunda clasificación a un Mundial.
En la repesca, Bosnia mostró personalidad y carácter competitivo. Primero eliminó a Gales tras igualar 1-1 y posteriormente imponerse en la tanda de penales. Luego protagonizó una de las grandes sorpresas de la clasificación europea al dejar fuera a Italia en otra dramática definición desde los once pasos tras un empate 1-1 en Sarajevo.
Como parte de su preparación mundialista, se medirán a Macedonia del Norte y a la Selección de Panamá en partidos amistosos.
Historial de la Selección de Bosnia y Herzegovina en Mundiales
En cuanto a su historial en Copas del Mundo, Bosnia y Herzegovina solo había participado anteriormente en Brasil 2014. En aquella edición compartió grupo con Argentina, Nigeria e Irán. Aunque quedó eliminada en la fase de grupos, consiguió una histórica victoria 3-1 sobre Irán, logrando así su primer triunfo mundialista. Ahora, doce años después, la selección balcánica buscará superar esa actuación y demostrar que puede competir nuevamente entre las mejores selecciones del planeta.