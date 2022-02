Zinedine Zidane quiere a Cristiano Ronaldo en el PSG

Pero al rompecabezas, se une una nueva pieza. Según el medio británico The Mirror, Zinedine Zidane ha dicho que quiere dirigir al PSG con Cristiano Ronaldo, por lo que esto sería una bomba para el fútbol mundial, al tener a Lionel Messi y al Bicho en un mismo club.

Cristiano Rolando y Zinedine Zidane tienen un lapzo fuerte, ambos estuvieron juntos entre técnico y jugador en el triplete de Champions League con el Real Madrid y cuando el luso abandonó al equipo merengue, Zidane presentó su renuncia días más tarde, hasta que regresó en un época de crisis y pudo llevarlos de vuelta a la competición sin CR7.

Según fuentes internacionales, Zidane ha dicho que no varias veces al PSG, sin importar cuanto dinero le ofrecen, pero ha cambiado de opinión y ha ofrecido su única condición.

Cristiano Ronaldo después de su salida del Real Madrid, se fue a Turín para jugar con la Juventus FC, dónde no le fue como esperaba, tal decisión lo llevó a regresar a su casa, Old Trafford, dónde volvió con el Manchester United, pero aunque siga marcando goles, CR7 ha dicho que no era lo que esperaba, aunque su futuro no es claro, podría darse una salida en el próximo verano.