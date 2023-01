Zlatan Ibrahimovic critica a compañeros de Selección de Lionel Messi

“No estoy preocupado por Mbappé. Me preocupan los demás en Argentina, porque Messi será recordado, pero a los demás que se comportaron mal no podemos respetarlos. Como jugador profesional de alto nivel, lo que hicieron es una señal de que ganarás una vez, pero no volverás a ganar. Así no se gana”, dijo el jugador sueco.