CAMBIOS MILLONARIOS. Newcastle despide al técnico Steve Bruce

Associated Press

Era un paso que se veía venir, ya que el grupo de Arabia Saudita que adquirió el club no dio ninguna garantía acerca de la continuidad de Steve Bruce cuando pagó 300 millones de libras (409 millones de dólares) para adquirir el equipo hace dos semanas de la Premier League.

Newcastle está penúltimo y no ha ganado un solo partido en las ocho fechas que se llevan jugadas. Tras el revés 3-2 ante Tottenham el domingo pasado el público pidió un cambio de técnico.

Graeme Jones, ayudante de Bruce, quedó a cargo del equipo en forma interina. La prensa especula que el portugués Paulo Fonseca, que se desvinculó hace poco de Roma, podría ser contratado en cualquier momento.

Bruce, un exdefensor de Manchester United, nunca fue bien visto por los hinchas de Newcastle, que consideraron que no estaba a la altura de su predecesor, el español Rafael Benítez.

Newcastle terminó 13ro y 12do en las dos primeras temporadas de Bruce al frente del equipo.

“Fue duro. Nunca me quisieron aquí, la gente quería que me fuese mal, decía que no servía para nada”, expresó Bruce, quien dirigió nueve equipos antes de llegar a Newcastle, en declaraciones a la prensa. “Fue así desde el primer día”.

Los nuevos dueños del club dijeron que esperan que en cinco años Newcastle esté peleando la Liga de Campeones.

FUENTE: Associated Press