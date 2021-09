César Yanis convocado por primera vez con Zaragoza

Yanis, quien no estuvo convocado la semana pasada, ahora sí entró en los planes del técnico Juan Ignacio Martínez, en el partido correspondiente a la séptima fecha de LaLiga Smartbank.

Zaragoza ha tenido un arranque irregular, con 6 puntos en 6 fechas, por lo que necesita empezar a sumar para escalar posiciones en la tabla de la segunda división española.

En el caso de César Yanis, el ex Club Deportivo del Este podría tener sus primeros minutos, desde su llegada al fútbol español en los últimos días de mercado de fichajes.

"Muy contento y con muchas ganas de hacer las cosas bien, para aportar todo lo que pueda para el Club", fueron las primeras palabras del jugador panameño en su presentación oficial.

César Yanis reveló en la ceremonia que cuándo le llegó la propuesta del Zaragoza, no sé lo pensó dos veces y sus ganas de aportar lo hacen estar tranquilo y concentrado para lo que se viene.

"Los compañeros me han acogido bien, me han tratado de la mejor manera y me hacen sentir bien; venir de otro país y que te acojan así siempre ayuda", agregó el extremo zurdo.