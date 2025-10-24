Detienen a una empleada de Iker Casillas por el robo de varios relojes

Una empleada doméstica del exguardameta del Real Madrid Iker Casillas fue detenida junto con otra persona, pocos días después del robo de cinco de sus relojes de lujo, informaron el viernes la policía y medios de comunicación españoles.

La Policía Nacional esclareció "el robo de cinco relojes de alta gama ocurrido en el interior de la vivienda de un exfutbolista profesional en Madrid", informó este cuerpo en un comunicado.

A preguntas de AFP sobre la identidad de la víctima, la policía no respondió, pero varios medios españoles señalan a Iker Casillas, excapitán de la selección española, ganador del Mundial-2010 y de tres Ligas de Campeones.

"La denuncia fue interpuesta el 16 de octubre, y tras una rápida investigación, el pasado 21 de octubre se procedió a la detención de un hombre y una mujer" que "pretendían abandonar el país de manera inminente", añadió la policía.

"La mujer trabajaba como empleada de hogar en el domicilio", precisa el texto, informando que se lograron "recuperar dos de los relojes robados".

Iker Casillas y otras víctimas

Los robos en las viviendas de futbolistas en Madrid no son infrecuentes. En los últimos años, estrellas como Karim Benzema, Rodrygo o Dani Carvajal, sufrieron robos en sus casas.

En 2019, la Guardia Civil española y Europol anunciaron el desmantelamiento de una red de ladrones que tenía como objetivo a futbolistas del Atlético de Madrid y del Real Madrid.

