Marta Cox y los mejores goles del Mundial Femenino 2023

Fue precisamente, en el tercer y último partido de la fase de grupos, en el cual Panamá Femenina marcó sus tres goles de la Copa, el primero fue de Marta Cox, el cual figura en el top de los goles de mayor distancia y mayor velocidad del torneo, que culminó el pasado 20 de agosto.

Además de Marta Cox, otras nueve jugadoras lograron anotaciones impresionantes y destacadas durante el Mundial Femenino 2023.

Para escoger el mejor gol del torneo, FIFA ha abierta una votación en su página web. El próximo 24 de agosto se conocerán los resultados.

Echa una vistazo, de los 10 mejores goles que han sido postulados por FIFA para la votación

Sam Kerr (Australia) vs Inglaterra

Llegó al minuto 62 del partido entre Australia e Inglaterra, que le deba el empate a las locales.

Bia Zaneratto (Brasil) vs Panamá

El gol llegó para poner el marcador 3-0 a favor de las brasileñas.

Linda Caicedo (Colombia) vs Alemania

Era la primera anotación de Linda Caicedo en la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Katie Mccabe (Irlanda) vs Canadá

El llamado gol olímpico, fue el primero para Irlanda en el Mundial Femenino 2023

Sophia Braun (Argentina) vs Sudáfrica

Esmee Brugts (Países Bajos) vs Vietnam

Mina Tanaka (Japón) vs España

Mina Tanaka came off the bench to score the last goal in the 82nd minute as Japan beats Spain 4-0