Champions League: Ajax vence al Qarabag en la jornada 6

El Ajax sufrió ante el Qarabag, ganó 2-4 tras remontar un 2-1 en contra en el último cuarto de hora y sumó sus tres primeros puntos en la fase de grupos de la Champions League para aferrarse al milagro que le permita clasificarse para los dieciseisavos de final.

El conjunto neerlandés fue un cadáver durante casi todo el partido. Apuntaba a seguir con un rosco en el casillero tras seis intentos y salió con vida en parte por la aparición de Oscar Gloukh, que firmó un doblete en los minutos finales para dar la vuelta a un marcador que parecía destinado a la derrota.

Ajax consigue su primera victoria en Champions

Fue un alivio para un equipo que no tenía margen de error después de cinco derrotas y que se presentó en el Tofiq Bahramov Republican Stadium de Baku como colista. Tenía que ganar sí o sí para tener alguna opción de alcanzar los dieciseisavos de final en las dos últimas jornadas.

Desde la salida de John Eitinga, el conjunto neerlandés, con Fred Grim en el banquillo, no termina de levantar cabeza. Es cierto que ha visto brotes verdes con dos victorias seguidas en la Eredivisie, pero de momento el resultado no era del todo bueno para un entrenador que, de momento, es interino y antes del pitido inicial sólo había ganado dos de los cinco encuentros que había dirigido.

El Qarabag llegó a la cita con otras sensaciones. Primero en Liga e ilusionado en la máxima competición continental con resultados realmente meritorios como un empate frente al Chelsea (2-2) y victorias contra el Copenhague (2-0) y el Benfica (2-3). Con siete puntos, antes del pitido inicial estaba entre los 24 elegidos para alcanzar la siguiente fase y quería seguir por ese camino.

FUENTE: EFE