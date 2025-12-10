Champions League: Alineación del Real Madrid para enfrentar al Manchester City

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City en gran duelo por la jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, desde el Santiago Bernabéu.
El delantero Gonzalo García es la gran novedad en el once inicial de los blancos, mientras que Kylian Mbappé iniciará en el banquillo.
Alineación del Real Madrid
Thibaut Courtois, Raúl Asencio, Rudiger, Álvaro Carreras, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo, Vini Jr y Gonzalo García.
Los "merengues" llegan a este encuentro después de caer ante Celta de Vigo en la jornada de LaLiga, en un duro encuentro como locales en el Bernabéu.
Ahora, el choque de dos grandes europeos promete emociones en busca de sumar puntos.