Champions League: Alineación del Real Madrid para enfrentar al Manchester City

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City en gran duelo por la jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, desde el Santiago Bernabéu.

Los dirigidos por el DT Xabi Alonso que atraviesan un momento complicado irán con todo lo que tienen para enfrentar al equipo ingles, que llega después de golear al Sunderland en la Premier League.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El delantero Gonzalo García es la gran novedad en el once inicial de los blancos, mientras que Kylian Mbappé iniciará en el banquillo.

Alineación del Real Madrid

Thibaut Courtois, Raúl Asencio, Rudiger, Álvaro Carreras, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo, Vini Jr y Gonzalo García.

image

Los "merengues" llegan a este encuentro después de caer ante Celta de Vigo en la jornada de LaLiga, en un duro encuentro como locales en el Bernabéu.

Ahora, el choque de dos grandes europeos promete emociones en busca de sumar puntos.