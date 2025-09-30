EN VIVO

Champions League

Champions League: Así finalizó la tabla de posiciones en la J2

Conoce como terminó la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026 en su jornada 2.

La tabla de posiciones tuvo movimientos para finalizar la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  1. Bayern Múnich 6
  2. Real Madrid - 6
  3. PSG - 6
  4. Inter - 6
  5. Arsenal - 6
  6. Qarabag - 6
  7. Borussia Dortmund - 4
  8. Manchester City - 4
  9. Tottenham - 4
  10. Atlético de Madrid - 3
  11. Newcastle - 3
  12. Olympique de Marsella 3
  13. Club Brujas - 3
  14. Sporting Lisboa - 3
  15. Frankfutr - 3
  16. FC Barcelona - 3
  17. Liverpool - 3
  18. Chelsea FC - 3
  19. Napoli - 3
  20. Union SG - 3
  21. Galatasaray 3
  22. Atalanta - 3
  23. Juventus - 2
  24. Bodo / Glimt - 2
  25. Bayer Leverkusen - 2
  26. Villarreal - 1
  27. PSV - 1
  28. Copenhague -1
  29. Olympiacos - 1
  30. Mónaco - 1
  31. Slavia Praga - 1
  32. Pafos - 1
  33. Benfica - 0
  34. Athletic - 0
  35. Ajax - 0
  36. Kairat Almaty - 0

