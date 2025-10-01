Mundial Sub-20: Argentina y Marruecos avanzan a octavos de final

Argentina avanzó este miércoles a los octavos de final del Mundial Sub-20 de fútbol al golear 4-1 a Australia. En la misma jornada, Marruecos sorprendió al vencer 2-0 a Brasil y sellar su pase, en un grupo de la muerte que también integran México y España.

Una tijera en el área del atacante Othmane Maamma en el minuto 60 y un disparo a bocajarro de Yassir Zabiri en el 76, le dieron a los africanos la clasificación en el Grupo C, con seis puntos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Argentina y Marruecos avanzan en el Mundial Sub-20

Brasil descontó con un penal convertido por el defensor Iago en el 90+2.

Ahora la Canarinha (1) deberá jugarse la vida ante la Rojita (1) en la última jornada y esperar que México (2) no le gane a Marruecos para intentar acceder al segundo puesto. En caso contrario, deberá ganar y soñar con ser uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos.

Argentina también consiguió la clasificación al vencer 4-1 a Australia por el Grupo D.

El delantero Alejo Sarco volvió a perforar la red rápidamente y puso el primer tanto de la Albiceleste en el minuto 3. El defensor Tomás Pérez aumentó la ventaja en el 45. Ian Subiabre y Santino Andino sentenciaron en el 90+3 y el 90+5.

Daniel Bennie, en el 69, descontó para Australia, en un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.

Con seis puntos y el boleto a los octavos, Argentina manda en el Grupo D tras dos fechas. Le siguen Italia con cuatro unidades, Cuba con una y Australia, que no ha sumado.