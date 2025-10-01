Mundial Sub-20: México complica a España y Cuba le roba puntos a Italia

La joya Gilberto Mora confirmó el miércoles su estatus de figura de México con un doblete que dejó en la cuerda floja a España (2-2) en el Mundial Sub-20 de Chile, donde Cuba le robó un empate a Italia (2-2).

En el Estadio Nacional de Santiago, Mora, de apenas 16 años, se estrenó como goleador en el minuto 32 tras una gran asistencia de taco de Alexei Domínguez, que lo dejó solo ante el portero.

Pero un bombazo del español Pablo García desde la frontal del área dejó en tablas el partido al 42 y un penal convertido por Iker Bravo en el 80 complicaban al Tri.

Sin embargo, un disparo de Mora, perla del Tijuana, le dio la tranquilidad definitiva a los mexicanos, que lideran el Grupo C, el de la muerte, con cuatro puntos a la espera de que Brasil (1 punto) choque más tarde con Marruecos (3) en el mismo recinto.

"Voy a dar todo lo que esté en mis manos para poder cumplir mis sueños (...) trato de disfrutar cada momento", aseguró el mediocampista azteca, elegido el mejor jugador del partido.

"Obviamente (Mora) es un jugador a destacar. Hay que dejarlo tranquilo y ojalá todos podamos disfrutar de un jugador como él", dijo por su parte el seleccionador español, Francisco "Paco" Gallardo.

La igualdad deja mal parada a la Rojita (1) con miras a la tercera y última jornada de la fase de grupos, el sábado, en la que se jugará la vida con la Canarinha.

Cuba desinfla al subcampeón en el Mundial Sub-20

La selección italiana, por su parte, se dejó arrebatar un 2-0 a favor en el Estadio Elías Figueroa, en la región de Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.

La victoria ante un rival de mucho menos quilates la hubiese dejado virtualmente clasificada a octavos de final por el Grupo D.

La escuadra Azzurri, subcampeona en el pasado Mundial de Argentina 2023, se adelantó gracias a tantos de Andrea Natali en el minuto 14 y Jamal Iddrissou en el 31. Este último fue expulsado en los descuentos de la primera mitad.

Michael Camejo igualó para los isleños con dos penales, en el 70 y el 87. Cuba pudo sumar así su primer punto en el certamen.

Argentina (3 puntos) puede abrochar su clasificación anticipada si vence a Australia (0) desde las 20H00 locales (23H00 GMT).