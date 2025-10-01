 Sevilla vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J8 de LaLiga

El FC Barcelona viene de un partido complicado de Champions League para viajar a Sevilla rumbo a la jornada 8 de LaLiga donde son los actuales líderes tras su victoria ante la Real Sociedad.
En LaLiga viene de ganarle a la Real Sociedad y quedándose con el primer lugar de la tabla tras la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid.
El Sevilla es noveno en LaLiga y vienen de ganarle al Girona 2-0.
Fecha, hora y dónde ver Sevilla vs FC Barcelona en LaLiga
Fecha: Domingo, 5 de octubre de 2025
Hora: 3:15 pm
Lugar: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Dónde ver: Seguir en las redes sociales de Deportes RPC