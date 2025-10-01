 Sevilla vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J8 de LaLiga

El FC Barcelona viene de un partido complicado de Champions League para viajar a Sevilla rumbo a la jornada 8 de LaLiga donde son los actuales líderes tras su victoria ante la Real Sociedad.

Los blaugranas vienen de perder 2-1 ante el PSG en la segunda fecha de la UEFA Champions League con las bajas de su portero Joan García y Raphinha por lesión.

En LaLiga viene de ganarle a la Real Sociedad y quedándose con el primer lugar de la tabla tras la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid.

El Sevilla es noveno en LaLiga y vienen de ganarle al Girona 2-0.

Fecha, hora y dónde ver Sevilla vs FC Barcelona en LaLiga

Fecha: Domingo, 5 de octubre de 2025

Hora: 3:15 pm

Lugar: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

