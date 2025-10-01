MLB MLB -  1 de octubre de 2025 - 20:19

Los Yankees superan a los Medias Rojas de Boston y empatan la Serie de Comodines

Los Yankees de Nueva York superaron a los Medias Rojas de Boston en el segundo juego de la Serie de Comodines de MLB.

Los Yankees superan a los Medias Rojas de Boston y empatan la Serie de Comodines

Los Yankees superan a los Medias Rojas de Boston y empatan la Serie de Comodines

AL BELLO / GETTY IMAGES

Los Yankees de Nueva York vencieron 4-3 a los Medias Rojas de Boston y empatan 1-1 la Serie de Comodines de la Liga Americana y todo se va a definir este jueves 2 de octubre en el Yankee Stadium en la MLB.

Los Medias Rojas y los Yankees estaban empatando 3-3 en 7 episodios completos, en la parte baja del octavo Austin Wells conectó un sencillo para que Jazz Chishlom Jr. se arriesgara y anotara la cuarta rayita y definitiva para la victoria de los del Bronx.

Los Yankees hacen el trabajo y hay tercer juego

Carlos Rondón lanzó 6 entradas, permitió 3 carreras, Fernando Cruz, Devin Williams y David Bednar fueron los relevos.

El panameño José Caballero no vio acción en este partido.

Los Yankees volverán a recibir a Boston este jueves en horario por confirmar.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Red Sox vencen a Yankees con"joyita" de Garrett Crochet en el J1 del Wild Card

José Caballero sale titular con los Yankees ante Boston en juego 1 Serie de Comodín

MLB: ¿Cuántos panameños jugarán en la postemporada de las Grandes Ligas 2025?

Recomendadas

Últimas noticias