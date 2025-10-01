Los Yankees superan a los Medias Rojas de Boston y empatan la Serie de Comodines AL BELLO / GETTY IMAGES

Los Yankees de Nueva York vencieron 4-3 a los Medias Rojas de Boston y empatan 1-1 la Serie de Comodines de la Liga Americana y todo se va a definir este jueves 2 de octubre en el Yankee Stadium en la MLB.

Los Medias Rojas y los Yankees estaban empatando 3-3 en 7 episodios completos, en la parte baja del octavo Austin Wells conectó un sencillo para que Jazz Chishlom Jr. se arriesgara y anotara la cuarta rayita y definitiva para la victoria de los del Bronx.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse