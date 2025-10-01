Los Yankees superan a los Medias Rojas de Boston y empatan la Serie de Comodines

Los Yankees de Nueva York vencieron 4-3 a los Medias Rojas de Boston y empatan 1-1 la Serie de Comodines de la Liga Americana y todo se va a definir este jueves 2 de octubre en el Yankee Stadium en la MLB.
Los Yankees hacen el trabajo y hay tercer juego
Carlos Rondón lanzó 6 entradas, permitió 3 carreras, Fernando Cruz, Devin Williams y David Bednar fueron los relevos.
El panameño José Caballero no vio acción en este partido.
Los Yankees volverán a recibir a Boston este jueves en horario por confirmar.